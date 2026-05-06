Ông Trump: Iran sẽ bị ném bom “mạnh hơn nhiều” nếu không đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc không kích “ở mức độ cao hơn nhiều” nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh hai bên được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài hai tháng.

Ông Trump cảnh báo sẽ ném bom Iran nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, cuộc chiến “sẽ chấm dứt” nếu Iran chấp nhận thỏa thuận, đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ “mở cửa cho tất cả”.

Tuyên bố được đăng tải trên nền tảng Truth Social sau khi thị trường tài chính phản ứng tích cực trước thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Tehran về các điểm mấu chốt trong vòng 48 giờ để xây dựng một bản ghi nhớ ngắn gọn.

Ngay sau các thông tin này, giá dầu giảm mạnh, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, cổ phiếu châu Âu và trái phiếu chính phủ toàn cầu đồng loạt tăng.

Tuy nhiên, trong thông điệp mới nhất, ông Trump nhấn mạnh nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận, “các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, có thể sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tehran đang “đánh giá” đề xuất hòa bình gồm 14 điều khoản từ phía Mỹ.

Theo Axios, thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc Iran cam kết tạm dừng làm giàu urani, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cả hai bên cùng nới lỏng kiểm soát hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều điều khoản vẫn phụ thuộc vào việc hai phái đoàn đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 7/4 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán, song tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đầu tuần này, Iran bị cáo buộc tấn công lực lượng Mỹ đang hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đáp lại, Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran khi các phương tiện này tìm cách cản trở hoạt động hàng hải.

Dù vậy, hy vọng về việc chấm dứt xung đột đã tăng trở lại khi ông Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” để tạo điều kiện hoàn tất thỏa thuận hòa bình.

“Đã đạt được tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với Iran”, ông Trump viết trên Truth Social.