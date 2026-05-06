中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Iran sẽ bị ném bom “mạnh hơn nhiều” nếu không đạt thỏa thuận hòa bình

Thứ Tư, 20:06, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cảnh báo Iran sẽ bị ném bom “ở mức độ cao hơn nhiều” nếu không đồng ý với các đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc không kích “ở mức độ cao hơn nhiều” nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh hai bên được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài hai tháng.

Ong trump iran se bi nem bom manh hon nhieu neu khong dat thoa thuan hoa binh hinh anh 1
Ông Trump cảnh báo sẽ ném bom Iran nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, cuộc chiến “sẽ chấm dứt” nếu Iran chấp nhận thỏa thuận, đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ “mở cửa cho tất cả”.

Tuyên bố được đăng tải trên nền tảng Truth Social sau khi thị trường tài chính phản ứng tích cực trước thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Tehran về các điểm mấu chốt trong vòng 48 giờ để xây dựng một bản ghi nhớ ngắn gọn.

Ngay sau các thông tin này, giá dầu giảm mạnh, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, cổ phiếu châu Âu và trái phiếu chính phủ toàn cầu đồng loạt tăng.

Tuy nhiên, trong thông điệp mới nhất, ông Trump nhấn mạnh nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận, “các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, có thể sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tehran đang “đánh giá” đề xuất hòa bình gồm 14 điều khoản từ phía Mỹ.

Theo Axios, thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc Iran cam kết tạm dừng làm giàu urani, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cả hai bên cùng nới lỏng kiểm soát hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều điều khoản vẫn phụ thuộc vào việc hai phái đoàn đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 7/4 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán, song tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đầu tuần này, Iran bị cáo buộc tấn công lực lượng Mỹ đang hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đáp lại, Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran khi các phương tiện này tìm cách cản trở hoạt động hàng hải.

Dù vậy, hy vọng về việc chấm dứt xung đột đã tăng trở lại khi ông Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” để tạo điều kiện hoàn tất thỏa thuận hòa bình.

“Đã đạt được tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với Iran”, ông Trump viết trên Truth Social.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình
Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Mỹ và Iran tiến gần tới bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến sự
Mỹ và Iran tiến gần tới bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến sự

VOV.VN - Nhà Trắng tin rằng, Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran về bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn, 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn thạo tin cho hay.

Mỹ và Iran tiến gần tới bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến sự

Mỹ và Iran tiến gần tới bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến sự

VOV.VN - Nhà Trắng tin rằng, Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran về bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn, 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn thạo tin cho hay.

Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga
Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga

VOV.VN - Ukraine vừa công bố các đoạn video mới về tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển, cho thấy vũ khí đã được sử dụng trong chiến đấu nhằm vào một khu tổ hợp công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga

Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga

VOV.VN - Ukraine vừa công bố các đoạn video mới về tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển, cho thấy vũ khí đã được sử dụng trong chiến đấu nhằm vào một khu tổ hợp công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ