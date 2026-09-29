Ông Trump phủ nhận đề nghị nới trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 bác thông tin cho rằng Washington đã đề nghị nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

“Điều này không đúng. Tôi không đề nghị họ bất cứ điều gì”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, Axios và CNN dẫn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét nới trừng phạt và giải phóng một phần tài sản của Iran bị phong tỏa như một phần của thỏa thuận cuối cùng, với điều kiện Tehran đạt được “tiến triển cụ thể” trong vấn đề hạt nhân.

Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một trong những mục tiêu chính mà ông Trump nhiều lần nêu ra trong cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Tehran cần chấm dứt khả năng tấn công các nước láng giềng.

Trong khi đó, Iran khẳng định nước này không sở hữu và không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Tehran có quyền duy trì chương trình hạt nhân phục vụ mục đích dân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề khác, nhưng sẽ không chấp nhận sự ép buộc.

“Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ trước sức ép, đe dọa và các cuộc tấn công”, ông Pezeshkian nói, đồng thời nhắc lại rằng Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngày 28/9, các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành những cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian trong nỗ lực mới nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng 7 tháng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi một ngày trước đó nhấn mạnh ngoại giao là con đường duy nhất có thể giải quyết xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

“Các điều kiện của chúng tôi đã rõ ràng và bất kỳ bước đi nào nhằm mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội. Theo ông, chỉ một giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp các bên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.