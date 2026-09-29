Ngoại trưởng Iran thảo luận với các nhà trung gian về eo biển Hormuz

Thông tin được hãng thông tấn ISNA của Iran xác nhận tối 28/9, vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch đàm phán với Washington trong giai đoạn hiện nay. Nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ chỉ gặp gỡ và trao đổi cùng các nhà trung gian, hoàn toàn không có sự tham dự của các đại diện Mỹ. Trọng tâm thảo luận là đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz và tương lai hòa đàm Mỹ-Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra thông báo khẳng định Ngoại trưởng Araghchi sẽ không kéo dài thêm kế hoạch lưu trú tại New York. Theo đó, ông Araghchi sẽ chỉ ở lại New York đến ngày mai (30/9), tròn một tuần kể từ thời điểm Iran đưa ra đề xuất mở lại eo Hormuz trong vòng 7 ngày.

Ngoại trưởng Iran Araghchi đến New York đầu tuần trước và có cuộc trao đổi gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22/9. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên, kể từ vòng đàm phán ở Thụy Sỹ giữa tháng 6. Hai ngày sau cuộc tiếp xúc, ông Araghchi chuyển cho nhà trung gian Qatar đề xuất mở lại eo Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm điều kiện chấm dứt giao tranh và Mỹ dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran, nhưng bày hy vọng các bên có thể sớm nối lại hòa đàm.

Về tình hình tại eo Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối qua đã bác bỏ tuyên bố của Iran về kiểm kiểm soát vùng biển này. Thông báo trên mạng xã hội X của CENTCOM khẳng định Tehran không còn khả năng kiểm soát eo Hormuz, vì toàn bộ tàu hải quân của Iran đã bị quân đội Mỹ đánh chìm.