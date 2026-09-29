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Thời sự quốc tế trưa 29/9: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ chiến thắng Iran “rất sớm”

Thứ Ba, 14:33, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành chiến thắng trước Iran “rất sớm”, trong khi Iran tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản “cuộc chiến tận thế” với Mỹ. Lãnh đạo tối cao Iran khẳng định đánh đuổi "kẻ thù" khỏi Biển Arabia. Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE…

Xem thêm:

>> Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

>> Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

PV/VOV.VN
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