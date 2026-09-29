Thời sự quốc tế trưa 29/9: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ chiến thắng Iran “rất sớm”

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VOV.VN - Kyiv Independent cho hay, cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev. Khu vực trung tâm chìm trong tiếng nổ và tiếng bom suốt 9 giờ.
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