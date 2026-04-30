Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết ông đã có “một cuộc trò chuyện tốt đẹp” với Tổng thống Nga Putin, trong đó ông đề xuất một “lệnh ngừng bắn nhỏ” nhằm tạo đà cho các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Thông tin này được đưa ra sau khi Điện Kremlin cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào tháng tới. Theo phía Nga, cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút và diễn ra trong không khí mang tính xây dựng.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin có thể xem xét đề xuất này, đồng thời cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine đang “ở rất gần”. Tuy nhiên, các nỗ lực ngừng bắn trước đây chưa đạt được đồng thuận của Ukraine. Năm ngoái, Nga từng đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày nhưng không được Kiev chấp nhận.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin cũng đề nghị hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề liên quan đến urani làm giàu của Iran, một điểm nghẽn trong các nỗ lực đạt thỏa thuận với Tehran. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ưu tiên trước mắt của ông là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.