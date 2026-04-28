Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

Lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại thành phố Tuapse, miền Nam nước Nga, trong đêm 27 rạng sáng 28/4. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tuần cơ sở này bị tập kích, theo xác nhận của chỉ huy lực lượng tác chiến không người lái Robert Brovdi (biệt danh “Magyar”).

Các bể chứa dầu bốc cháy tại nhà máy lọc dầu ở Tuapse, tỉnh Krasnodar, Nga. Ảnh: ExilenovaPlus/Telegram

Trước đó, thành phố Tuapse liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công vào ngày 16 và 20/4, khiến hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đợt không kích ngày 20/4 đã phá hủy 24 bể chứa nhiên liệu và làm hư hại thêm 4 bể khác.

Đáng chú ý, đám cháy khởi phát từ cuộc tấn công ngày 16/4 từng được khống chế, nhưng đã bùng phát trở lại sau đợt tập kích tiếp theo, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn với ngọn lửa cháy liên tục cho đến nay. Các video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bao trùm khu vực nhà máy. Mưa sau đó để lại lớp màng đen trên bề mặt và những vũng nước sẫm màu, làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm môi trường. Phải đến ngày 23/4, chính quyền địa phương mới lên tiếng, thừa nhận một lượng lớn sản phẩm cháy đã phát tán vào khí quyển, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Sau đợt tấn công mới nhất, cơ quan ứng phó khẩn cấp vùng Krasnodar cho biết vụ cháy bùng phát do “mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi xuống”. Giới chức khẳng định không có thương vong.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 186 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều khu vực phía Nam nước này và bán đảo Crimea. Thông tin này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Tuapse nằm cách Ukraine khoảng 233 km, gần khu vực ven biển Đông Nam Crimea và cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát gần thành phố Zaporizhzhia khoảng 500 km.

Thời gian gần đây, Ukraine liên tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các khu vực bị kiểm soát, nhằm làm suy giảm năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow. Kiev coi các cơ sở năng lượng của Nga là mục tiêu hợp pháp do chúng đóng vai trò cung cấp nhiên liệu và tài chính cho chiến sự.

Trước đó, ngày 26/4, một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl cùng nhiều mục tiêu khác trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng bị UAV Ukraine tập kích.