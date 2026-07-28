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Ông Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Thứ Ba, 05:54, 28/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.

"Họ đã rất lịch sự đề nghị chúng tôi: "Làm ơn hãy dừng lại, hãy gặp nhau. Hiện tại mọi việc đang ở giai đoạn đó và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay trở lại tình trạng trước đây", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Ong trump tiet lo de nghi tu iran khien my tam ngung khong kich hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo ông Trump, quyết định tạm dừng chiến dịch được đưa ra sau gần hai tuần Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong bối cảnh ông và các cố vấn đang đánh giá những lựa chọn quân sự còn lại.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến dịch tiếp tục leo thang. Một trong những nguyên nhân là những quan ngại về mức độ tiêu hao kho dự trữ vũ khí của Mỹ, cùng các hệ lụy tiêu cực khác có thể phát sinh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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