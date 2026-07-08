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Ông Trump tuyên bố cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha

Thứ Tư, 16:44, 08/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết, ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Tây Ban Nha, đồng thời gọi Madrid là một "đối tác tồi tệ" trong NATO.

Động thái trên diễn ra sau khi Tây Ban Nha không đồng ý với mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đồng thời từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ong trump tuyen bo cat dut quan he thuong mai voi tay ban nha hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7, ông Trump khẳng định không muốn duy trì quan hệ thương mại với Tây Ban Nha.

"Tây Ban Nha không đồng ý với bất cứ điều gì và các ông không nên tiếp tục gánh vác họ", ông Trump nói với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời tuyên bố: "Tôi không muốn có bất kỳ hoạt động thương mại nào với họ". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thực hiện quyết định này.

Ông Trump sau đó tuyên bố: "Hãy thực hiện ngay lập tức. Đừng trao đổi với họ nữa. Họ vô vọng. Họ là những kẻ tồi tệ. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ chúng ta và chúng ta sẽ khiến họ kiếm được ít hơn rất nhiều. Tôi không muốn có bất kỳ hoạt động thương mại nào với họ".

Hiện Mỹ duy trì hai căn cứ quân sự quan trọng tại Tây Ban Nha là Căn cứ Hải quân Rota và Căn cứ Không quân Morón. Theo một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters, trong tháng 4, một thư điện tử nội bộ của Lầu Năm Góc đã nêu ra các phương án trừng phạt những đồng minh NATO mà Washington cho là không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Các phương án được cân nhắc bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những động thái cứng rắn nhất của Mỹ nhằm vào một đồng minh NATO, làm gia tăng căng thẳng trong liên minh giữa bối cảnh các nước thành viên đang họp thượng đỉnh tại Ankara.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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