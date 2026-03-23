Oman cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 20:13, 23/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Oman, ông Badr Albusaidi, cho biết nước này đang nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột trong khu vực gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Albusaidi nhấn mạnh rằng, cuộc chiến hiện nay không phải do Iran khởi xướng, đồng thời cảnh báo những hệ lụy kinh tế đang lan rộng.

"Dù quan điểm của bạn về Iran là gì, cuộc chiến này không phải do họ gây ra. Điều này đã tạo ra những vấn đề kinh tế trên diện rộng và tôi lo ngại tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tiếp diễn", ông  Badr Albusaidi viết.

oman cam ket dam bao an toan hang hai tai eo bien hormuz hinh anh 1
Oman cam kết giữ an toàn eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Nhà ngoại giao Oman cho biết thêm, nước này đang tích cực thúc đẩy các thỏa thuận nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông khu vực cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một phần trong nỗ lực hạ giá năng lượng, đồng thời kéo dài thời gian để phục vụ các kế hoạch quân sự.

Bài báo cũng cho rằng, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực đã đưa ra các sáng kiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng, phía Iran tiếp tục khẳng định họ không phải là bên khởi xướng xung đột và mọi đề xuất liên quan nên được chuyển tới Washington.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/3 cho biết, ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh có thể mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới.

