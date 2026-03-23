Oman cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Albusaidi nhấn mạnh rằng, cuộc chiến hiện nay không phải do Iran khởi xướng, đồng thời cảnh báo những hệ lụy kinh tế đang lan rộng.

"Dù quan điểm của bạn về Iran là gì, cuộc chiến này không phải do họ gây ra. Điều này đã tạo ra những vấn đề kinh tế trên diện rộng và tôi lo ngại tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tiếp diễn", ông Badr Albusaidi viết.

Oman cam kết giữ an toàn eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Nhà ngoại giao Oman cho biết thêm, nước này đang tích cực thúc đẩy các thỏa thuận nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông khu vực cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một phần trong nỗ lực hạ giá năng lượng, đồng thời kéo dài thời gian để phục vụ các kế hoạch quân sự.

Bài báo cũng cho rằng, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực đã đưa ra các sáng kiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng, phía Iran tiếp tục khẳng định họ không phải là bên khởi xướng xung đột và mọi đề xuất liên quan nên được chuyển tới Washington.