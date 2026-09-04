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Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp giành chiến thắng trước Iran

Thứ Sáu, 09:00, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sắp giành chiến thắng trước Iran, đồng thời khẳng định Washington đã đạt mục tiêu ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đang tiến gần tới chiến thắng trước Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ đã đạt được những mục tiêu quan trọng, trong đó có ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz.

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Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp giành chiến thắng trước Iran. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, Tổng thống Trump cho rằng trên thực tế Mỹ “đã giành chiến thắng” vì Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Mỹ, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là đúng đắn. Ông cho rằng vào thời điểm Washington bắt đầu chiến dịch, Tehran chỉ còn khoảng từ 2 đến 4 tuần để có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng tuyên bố các cuộc tấn công đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị đẩy lùi khoảng 25 năm song không nêu bằng chứng cụ thể cho đánh giá này.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định chiến dịch của Washington đang diễn ra thành công và Mỹ hiện kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vùng Vịnh với Biển Arab.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từ chối cho biết liệu Washington có thể kết thúc xung đột trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

“Quan điểm của chúng tôi là sẽ không đặt ra một thời hạn mang tính áp đặt”, ông Vance nói tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 3/9. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng không nên gọi giai đoạn hiện nay là một cuộc chiến, bởi các hoạt động tác chiến quy mô lớn đã kết thúc.

Ông Vance cho biết, Washington sẽ tiếp tục sử dụng những công cụ hiện có để đạt được hai mục tiêu: ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo đảm nguồn cung cho thị trường năng lượng thế giới.

“Chúng tôi sẽ sử dụng những công cụ có trong tay để bảo đảm người dân Mỹ không phải đối mặt với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran và thị trường năng lượng thế giới được cung ứng đầy đủ”, ông Vance nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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