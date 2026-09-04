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Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 06:30, 04/09/2026
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VOV.VN - Oman được cho là đã bác đề xuất của Iran về phối hợp thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

New York Post ngày 3/9 dẫn lời một quan chức cấp cao trong khu vực cho biết Oman đã từ chối đề xuất của Iran về việc phối hợp thu phí dịch vụ từ các tàu đi qua eo biển Hormuz. Theo quan chức này, nhằm tránh nguy cơ phát sinh bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Muscat thậm chí không chấp thuận phương án thu phí trên cơ sở tự nguyện, với nguồn tiền được sử dụng để bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường tại eo biển Hormuz.

oman bac de xuat cung iran thu phi tai eo bien hormuz hinh anh 1
Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm gây căng thẳng giữa Mỹ, Iran và Oman.

Ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với cách Oman xử lý vấn đề Hormuz đồng thời cảnh báo “ném bom” Oman nếu nước này cản trở những nỗ lực giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo hãng AP, chính quyền Mỹ cho rằng Oman đã có quá nhiều nhượng bộ trong quá trình đàm phán với Iran liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz. Washington đặc biệt không hài lòng với thỏa thuận giữa Oman và Iran về việc phối hợp quản lý hoạt động ra vào eo biển Hormuz, cũng như vấn đề thu phí dịch vụ đối với các chủ tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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