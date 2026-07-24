Ông Trump tuyên bố sẽ dùng tiền Iran để bồi thường tàu thuyền bị hư hại

Tổng thống Mỹ Trump hôm 23/7 tuyên bố rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu thuyền hoặc hàng hóa “sẽ được bồi thường bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát”. “Những thiệt hại này có thể rất lớn, nhưng dù sao đi nữa, đây là điều công bằng và hợp lý cần làm”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, bài đăng được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhắm mục tiêu vào các tàu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ, khiến giá dầu tăng vọt lên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026.

Rất khó để đưa ra con số chính xác về tổng số tài sản bị đóng băng của Iran, vốn nằm rải rác trên nhiều mạng lưới tài chính khác nhau. Nhưng việc giải tỏa các tài sản đó là một điểm mấu chốt đối với Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết giữa Iran và Mỹ vào tháng 6 - một thỏa thuận mà cả hai bên đều không duy trì được khi các cuộc tấn công quân sự trong khu vực vẫn tiếp diễn.