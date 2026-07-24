Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

Động thái trên của Iran cho thấy Tehran đang tìm cách tăng cường khả năng của đồng minh Houthi trong việc đe dọa hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Yết hầu Bab Al Mandeb tại Biển Đỏ. Đồ họa: Whoi.

Bốn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, bao gồm hai nguồn tin Iran, một bộ trưởng thông tin của Yemen và một nhà phân tích an ninh khu vực, cho biết Iran đã chuyển giao nhân sự IRGC và thiết bị quân sự trên một chuyến bay từ Tehran đến Yemen vào ngày 13/7, một diễn biến chưa từng được báo cáo trước đây.

Hai nguồn tin Iran nói với Reuters rằng có từ 10 đến 21 nhân sự IRGC, bao gồm các chỉ huy cấp cao, trên chuyến bay của hãng Mahan Air.

Máy bay ban đầu dự định đến thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát, nhưng đã chuyển hướng đến thành phố cảng Hodeidah trên Biển Đỏ sau khi sân bay bị chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn tấn công. “Các chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đến đó để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng Houthi và huấn luyện họ về các hệ thống tên lửa mới”, một trong những nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng Iran cũng đã gửi vàng trên máy bay để tài trợ cho các hoạt động của lực lượng Houthi.

Hai nguồn tin Iran này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì lý do an ninh.

Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Việc triển khai này cung cấp bằng chứng mới về những nỗ lực của Iran nhằm củng cố lực lượng Houthi, những người đã tham gia vào cuộc nội chiến chống lại chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và được quốc tế công nhận trong hơn một thập kỷ.

Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp khả năng tên lửa cho phong trào Houthi ở Yemen.

Abdel Rahman al-Ahnomi, một quan chức truyền thông của lực lượng Houthi, người cho biết ông có mặt trên máy bay, đã mô tả những cáo buộc rằng Iran đã gửi các chuyên gia quân sự đến Yemen là “những lời dối trá và bịa đặt”, đồng thời nói thêm rằng tất cả hành khách trên máy bay đều là thường dân.

Lực lượng Houthi trước đây đã phủ nhận việc là lực lượng ủy nhiệm của Iran và cho biết họ tự phát triển vũ khí của mình.