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Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

Thứ Hai, 07:52, 20/07/2026
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VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.

Từng bước một, Mỹ và Iran đã tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện khi thỏa thuận tạm thời Mỹ - Iran hồi tháng 6 đã sụp đổ và hoạt động vận tải đường thủy ở eo biển Hormuz phần lớn bị đình trệ. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.

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Một vụ tập kích vào Iran. Ảnh: AP.

Quân đội Mỹ cho biết một binh sĩ của họ đã tử vong ở Iraq hôm 18/7 trong vụ “kích nổ có kiểm soát” một UAV của Iran bị bắn hạ.

Trước đó, quân đội cho biết các cuộc tấn công của họ nhắm vào Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa vụ giết hại binh lính ở Jordan hôm 17/7. Một binh sĩ Mỹ đã mất tích sau vụ tấn công đó, và tuyên bố mới nhất của quân đội Mỹ cho biết “thi hài không xác định” đã được tìm thấy hôm 19/7 và đang được kiểm tra. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 17 binh sĩ Mỹ đã tử vong.

Trong các cuộc đọ hỏa lực mới, hiện đã bước sang tuần thứ hai, phía ​​Mỹ nhắm mục tiêu vào các cây cầu và cơ sở điện ở Iran.

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ đã tuyên bố một loạt các cuộc tấn công mới vào sáng sớm 20/7, hiện đã bước sang đêm thứ 9 liên tiếp.

“Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công các tàu thương mại và các thủy thủ dân sự đi qua eo biển Hormuz”, Bộ tư lệnh Trung tâm cho biết trong một tuyên bố.

Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công các quốc gia đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Bahrain, Jordan và Kuwait một lần nữa kích hoạt hệ thống phòng không để chống lại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran. Israel cảnh báo rằng tên lửa phóng về phía nước láng giềng Jordan có thể làm “lửa lan” sang lãnh thổ Israel lần đầu tiên sau nhiều tuần.

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Iran đẩy mạnh tấn công trả đũa, Mỹ thừa nhận mất thêm 1 binh sỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ tối qua xác nhận có thêm 1 binh sỹ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Đây là binh sỹ Mỹ thứ 3 tử trận vì xung đột với Iran chỉ trong 2 ngày, phản ánh mức độ ác liệt của lần đụng độ nghiêm trọng đã kéo dài sang ngày thứ 8 liên tiếp giữa hai bên.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
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