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Ông Trump kỳ vọng "cuộc gặp rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thứ Bảy, 06:02, 19/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 cho biết, ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp hiệu quả tại Nhà Trắng dự kiến vào ngày 24/9 tới.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ - Donald Trump bày tỏ lạc quan về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Washington. Ông Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5. Nhà Trắng dự kiến tổ chức lễ đón chính thức và quốc yến dành cho Chủ tịch Trung Quốc cùng Phu nhân.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận quan hệ thương mại, thuế quan, nông sản, đất hiếm, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, chiến sự Iran và việc ngăn chặn các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất fentanyl.

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Tổng thống Mỹ - Donald Trump. (Ảnh minh họa: AP)

Một trong những nội dung được theo dõi sát là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan sẽ hết hiệu lực ngày 10/11 tới. Washington cũng muốn Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa Mỹ, trong đó có khả năng đạt thêm thỏa thuận mua máy bay Boeing. Phía Mỹ đồng thời yêu cầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng.

Trung Quốc được cho là muốn Mỹ điều chỉnh một số hạn chế đối với việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, đồng thời phản đối các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.

Trí tuệ nhân tạo được dự báo là một nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent cho biết, Washington sẵn sàng thảo luận với Bắc Kinh về những rủi ro chung của trí tuệ nhân tạo, trong đó có nguy cơ các hệ thống tiên tiến bị lạm dụng hoặc phát triển ngoài khả năng kiểm soát. Các cuộc trao đổi có thể đề cập cả mô hình AI nguồn mở và nguồn đóng, cũng như nguy cơ hệ sinh thái công nghệ của hai nước bị phân tách hoàn toàn.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng thống Trump duy trì lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Trong thư gửi Tổng thống, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc John Moolenaar cảnh báo Washington không nên đưa ra những nhượng bộ làm suy yếu lợi ích an ninh của Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc cũng kêu gọi chính quyền tăng cường hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với chip trí tuệ nhân tạo, thiết bị sản xuất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến của Mỹ cùng đồng minh.

Quang Trung/VOV-Washington
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