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Tổng thống Mỹ tuyên bố cấm 3 hãng truyền thông lớn tiếp cận Nhà Trắng

Thứ Bảy, 06:06, 19/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố cấm ba cơ quan truyền thông gồm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng, với lý do các hãng này thường xuyên đăng tải những thông tin mà ông gọi là “tin giả”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho biết, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Ông cáo buộc ba cơ quan truyền thông gồm CNN, MS NOW và Politico đưa tin sai lệch về Tổng thống, chính quyền và nước Mỹ, nhưng không dẫn một bài báo cụ thể nào làm căn cứ cho quyết định.

Ông Trump cũng cảnh báo có thể áp dụng biện pháp tương tự đối với những hãng truyền thông khác. Trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ nói quyết định được đưa ra dựa trên quá trình đưa tin của các hãng trong nhiều năm.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phạm vi và cách thức thực hiện lệnh cấm chưa được Nhà Trắng làm rõ. CNN cho biết, đội ngũ của hãng vẫn có mặt và tác nghiệp tại Nhà Trắng vào chiều 18/9, sau khi Tổng thống công bố quyết định. CNN, MS NOW và Politico chưa đưa ra phản hồi chính thức ngay sau tuyên bố.

Đây không phải lần đầu ông Trump hạn chế quyền tác nghiệp của một hãng truyền thông tại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền từng thu hồi thẻ ra vào của phóng viên CNN Jim Acosta. CNN sau đó khởi kiện và Nhà Trắng phải khôi phục thẻ tác nghiệp cho phóng viên này.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump cũng hạn chế quyền tiếp cận của hãng tin AP tại Phòng Bầu dục, chuyên cơ Không lực Một và một số sự kiện có không gian hạn chế, sau khi AP không sử dụng tên gọi “Vịnh Mỹ” thay cho “Vịnh Mexico” trong các bản tin. AP đã khởi kiện và vụ việc vẫn đang được tòa án xem xét.

Quang Trung/VOV-Washington
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