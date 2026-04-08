  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần để chờ đàm phán

Thứ Tư, 05:57, 08/04/2026
VOV.VN - Viết trên mạng xã hội Truth Social chiều 7/4 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong thời hạn hai tuần, sau khi Pakistan kêu gọi gia hạn thời gian cho nỗ lực ngoại giao.

Thông điệp được đang tải lên mạng xã hội của ông Trump chỉ 2 tiếng trước thời điểm hạn chót để Iran đạt được thoả thuận với Mỹ, 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông. Trong thông điệp đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra theo đề nghị từ phía Pakistan, dựa trên cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, đồng thời gắn với điều kiện Iran phải mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump mô tả đây là một “lệnh ngừng bắn hai chiều”, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu quân sự đề ra. Theo ông, Washington cũng đang tiến rất gần tới một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran và đánh giá đây là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Ông nói thêm rằng gần như toàn bộ các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được hai bên thống nhất, và khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn tất và chính thức thực thi.

Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng vấn đề kéo dài lâu nay đang tiến gần tới một giải pháp cuối cùng, đồng thời coi đây là một bước đi quan trọng hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.

Ngay sau khi có thông tin về việc Mỹ và Iran sẽ tạm ngừng bắn 2 tuần, trong phiên chính ngày 7/4, chứng khoán Mỹ đóng cửa với biến động khi S&P 500 tăng khoảng 0,1%, Nasdaq tăng 0,1%, còn DJ giảm 0,2%. Giá dầu cũng giảm với dầu WTI chốt quanh 112,95 USD/thùng, dầu Brent quanh 109,27 USD/thùng, sau khi đã có lúc vọt lên gần 117 USD trước khi hạ nhiệt nhờ hy vọng ngoại giao.

Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

VOV.VN - Một nguồn tin khu vực cho biết:"dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho xung đột ở Iran được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối 7/4.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: ngừng bắn Iran Donald Trump xung đột Trung Đông chiến tranh Iran xung đột Mỹ-Iran
Giải mã việc ông Trump liên tục đổi giọng về cuộc chiến Iran
Giải mã việc ông Trump liên tục đổi giọng về cuộc chiến Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như chủ ý khiến mọi bên luôn trong trạng thái bị động. Sự bất nhất trong các tuyên bố của ông Trump khiến các nhà lãnh đạo toàn cầu gặp khó khăn trong việc xây dựng kịch bản ứng phó sau khi giao tranh chấm dứt.

Giải mã việc ông Trump liên tục đổi giọng về cuộc chiến Iran

Giải mã việc ông Trump liên tục đổi giọng về cuộc chiến Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như chủ ý khiến mọi bên luôn trong trạng thái bị động. Sự bất nhất trong các tuyên bố của ông Trump khiến các nhà lãnh đạo toàn cầu gặp khó khăn trong việc xây dựng kịch bản ứng phó sau khi giao tranh chấm dứt.

Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại
Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ vẫn giữ nguyên thời hạn tối hậu thư đối với Iran, yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trước 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ).

Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại

Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ vẫn giữ nguyên thời hạn tối hậu thư đối với Iran, yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trước 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ).

Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn “hủy diệt” của Mỹ
Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn “hủy diệt” của Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 8/4/2026): Ông Trump đe dọa giáng đòn mạnh vào Iran, Tehran cảnh báo đáp trả quy mô lớn; “Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran; Tổn thất của Mỹ và Iran trong chiến dịch của Mỹ giải cứu phi công…

Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn “hủy diệt” của Mỹ

Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn “hủy diệt” của Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 8/4/2026): Ông Trump đe dọa giáng đòn mạnh vào Iran, Tehran cảnh báo đáp trả quy mô lớn; “Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran; Tổn thất của Mỹ và Iran trong chiến dịch của Mỹ giải cứu phi công…

