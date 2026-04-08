Ông Trump tuyên bố tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần để chờ đàm phán

Thông điệp được đang tải lên mạng xã hội của ông Trump chỉ 2 tiếng trước thời điểm hạn chót để Iran đạt được thoả thuận với Mỹ, 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông. Trong thông điệp đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra theo đề nghị từ phía Pakistan, dựa trên cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, đồng thời gắn với điều kiện Iran phải mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz.

Ông Trump mô tả đây là một “lệnh ngừng bắn hai chiều”, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu quân sự đề ra. Theo ông, Washington cũng đang tiến rất gần tới một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran và đánh giá đây là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Ông nói thêm rằng gần như toàn bộ các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được hai bên thống nhất, và khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn tất và chính thức thực thi.

Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng vấn đề kéo dài lâu nay đang tiến gần tới một giải pháp cuối cùng, đồng thời coi đây là một bước đi quan trọng hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.

Ngay sau khi có thông tin về việc Mỹ và Iran sẽ tạm ngừng bắn 2 tuần, trong phiên chính ngày 7/4, chứng khoán Mỹ đóng cửa với biến động khi S&P 500 tăng khoảng 0,1%, Nasdaq tăng 0,1%, còn DJ giảm 0,2%. Giá dầu cũng giảm với dầu WTI chốt quanh 112,95 USD/thùng, dầu Brent quanh 109,27 USD/thùng, sau khi đã có lúc vọt lên gần 117 USD trước khi hạ nhiệt nhờ hy vọng ngoại giao.