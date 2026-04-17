Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Donald Trump cho biết, Iran đã thông báo eo biển Hormuz “hoàn toàn mở và sẵn sàng cho hoạt động lưu thông đầy đủ”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân “ở mức tối đa và có hiệu lực” đối với Iran cho đến khi các thỏa thuận giữa hai bên được hoàn tất. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng tiến trình này sẽ diễn ra nhanh chóng do phần lớn các nội dung đã được đàm phán trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trước đó ít phút, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng tải trên mạng xã hội X rằng, việc lưu thông qua eo biển Hormuz đối với mọi tàu thương mại “được mở hoàn toàn” trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn liên quan tới Lebanon. Theo ông, các tàu sẽ di chuyển theo tuyến hàng hải phối hợp đã được phía Iran công bố.

Hiện chưa rõ tuyên bố mới này sẽ tác động như thế nào tới kế hoạch phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược hàng đầu thế giới.

Thông tin eo biển Hormuz được mở trở lại đã lập tức tác động mạnh tới thị trường tài chính toàn cầu. Giá dầu thô giảm sâu, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng tích cực. Cụ thể, giá dầu Brent - chuẩn toàn cầu - giảm 9% xuống còn 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 9,5% xuống 82,6 USD/thùng.

Cùng thời điểm, các chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 560 điểm (tương đương 1,16%), S&P 500 tăng 0,8% và Nasdaq 100 tăng 0,9%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước triển vọng giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông.