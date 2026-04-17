Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được để chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ông kêu gọi nhóm Hezbollah thân Tehran ngừng bắn khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực giữa Lebanon và Israel.

Ông Trump cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần và việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần là khả thi, nhưng có thể không cần thiết vì Tehran muốn một thỏa thuận.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ chúng ta rất gần đạt được một thỏa thuận với Iran”, ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, thêm rằng nếu hai bên đạt được và ký kết một thỏa thuận tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ông có thể đến đó nhân dịp này.

Vài giờ sau, khi ở Las Vegas, ông Trump bổ sung rằng chiến tranh “nên kết thúc khá sớm”.

Cuộc chiến với Iran không được lòng người dân Mỹ và đã khiến ông Trump phải đối mặt với một vấn đề chính trị nan giải chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng trong nước. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã gây ra cú sốc giá dầu tồi tệ nhất trong lịch sử và dẫn đến việc Quỹ Tiền tệ quốc tế hạ dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng xung đột kéo dài có thể đẩy thế giới đến bờ vực suy thoái.

Một nguồn tin Pakistan tham gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết hôm 17/4 rằng đã có tiến triển trong ngoại giao bí mật và một cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận.

Nguồn tin cho biết, hai bên sẽ ký một bản ghi nhớ trước, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

“Thỏa thuận chi tiết sẽ được ký sau. Cả hai bên đều đồng ý về nguyên tắc. Và các chi tiết kỹ thuật sẽ được thảo luận sau”, nguồn tin cho biết, với điều kiện giấu tên.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, nhà trung gian hòa giải chủ chốt của Pakistan, Tư lệnh quân đội, Thống soái Asim Munir, đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Tehran từ ngày 15/4 và đã đạt được bước đột phá về “các vấn đề hóc búa”.