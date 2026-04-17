Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

Thứ Sáu, 15:44, 17/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được để chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ông kêu gọi nhóm Hezbollah thân Tehran ngừng bắn khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực giữa Lebanon và Israel.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: NurPhoto.

Ông Trump cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần và việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần là khả thi, nhưng có thể không cần thiết vì Tehran muốn một thỏa thuận.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ chúng ta rất gần đạt được một thỏa thuận với Iran”, ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, thêm rằng nếu hai bên đạt được và ký kết một thỏa thuận tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ông có thể đến đó nhân dịp này.

Vài giờ sau, khi ở Las Vegas, ông Trump bổ sung rằng chiến tranh “nên kết thúc khá sớm”.

Cuộc chiến với Iran không được lòng người dân Mỹ và đã khiến ông Trump phải đối mặt với một vấn đề chính trị nan giải chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng trong nước. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã gây ra cú sốc giá dầu tồi tệ nhất trong lịch sử và dẫn đến việc Quỹ Tiền tệ quốc tế hạ dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng xung đột kéo dài có thể đẩy thế giới đến bờ vực suy thoái.

Một nguồn tin Pakistan tham gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết hôm 17/4 rằng đã có tiến triển trong ngoại giao bí mật và một cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận.

Nguồn tin cho biết, hai bên sẽ ký một bản ghi nhớ trước, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

“Thỏa thuận chi tiết sẽ được ký sau. Cả hai bên đều đồng ý về nguyên tắc. Và các chi tiết kỹ thuật sẽ được thảo luận sau”, nguồn tin cho biết, với điều kiện giấu tên.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, nhà trung gian hòa giải chủ chốt của Pakistan, Tư lệnh quân đội, Thống soái Asim Munir, đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Tehran từ ngày 15/4 và đã đạt được bước đột phá về “các vấn đề hóc búa”.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Mỹ Iran xung đột Iran Mỹ Tổng thống Trump Pakistan trung gian hòa giải giải pháp hòa bình đàm phán Mỹ Iran
Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
VOV.VN - Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiến hành “một số cuộc tấn công” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Iran sớm quay lại đàm phán
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh, việc cấp bách hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel
VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

