Ông Zelensky tiết lộ số tên lửa Patriot Ukraine nhận trong 3 tháng

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 24/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số lượng tên lửa đánh chặn Patriot mà Kiev nhận được từ Mỹ trong 3 tháng qua thấp hơn nhiều so với lượng tên lửa được Mỹ và các đối tác Trung Đông sử dụng trong các chiến dịch quân sự gần đây nhằm vào Iran.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo ông Zelensky, khoảng 2.000 tên lửa phòng không đã được sử dụng trong 48 giờ đầu tiên của cuộc chiến tại Trung Đông, trong khi Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa đánh chặn từ đối tác chiến lược Mỹ trong suốt 90 ngày.

“Chúng tôi không than khóc hay kêu ca, nhưng đây là vấn đề rất quan trọng. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi quả tên lửa đều có ý nghĩa”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng mỗi tên lửa đánh chặn đều đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước những cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt các đợt chuyển giao tên lửa Patriot bổ sung cho Ukraine, trong đó có cả những lô hàng đã được các đồng minh châu Âu cấp kinh phí.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa ký các văn bản cho phép chuyển giao số lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine, mặc dù các đối tác của Kiev đã thanh toán chi phí mua số vũ khí này.

Các quan chức Ukraine cho rằng sự chậm trễ có thể là một hình thức gây sức ép chính trị, đồng thời cảnh báo việc gián đoạn nguồn cung tên lửa phòng không có nguy cơ khiến các khu vực dân cư dễ bị tổn thương hơn trước những cuộc tấn công của Nga.

Nhu cầu tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine hiện vẫn vượt xa số lượng được cung cấp. Trước đó, Kiev từng cho biết nước này cần khoảng 350 tên lửa mỗi tháng để duy trì khả năng phòng thủ cần thiết trước mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không thay đổi chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL). Tuy nhiên, ông Rubio thừa nhận việc chuyển giao tên lửa đánh chặn có thể bị chậm trễ do nhu cầu ngày càng lớn từ các đồng minh Mỹ trên toàn thế giới, cũng như yêu cầu duy trì lượng vũ khí dự trữ của quân đội Mỹ.