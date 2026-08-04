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OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9

Thứ Ba, 05:27, 04/08/2026
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VOV.VN - Tại cuộc họp ngày 2/8, bảy nước thành viên OPEC+ thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện đã nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 9/2026, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tại cuộc họp, các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9/2026 thêm 188.000 thùng/ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4/2023. Đây là một phần trong cơ chế điều chỉnh sản lượng định kỳ của OPEC+ nhằm bảo đảm nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường.

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OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9. (Ảnh: Reuters)

Nhóm bảy nước cho biết việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Các nước tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ Tuyên bố Hợp tác của OPEC+, bao gồm các cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện và bù đắp toàn bộ lượng khai thác vượt mức kể từ tháng 1/2024.

Theo thông báo, việc tuân thủ các cam kết sẽ tiếp tục được Ủy ban Giám sát Cấp bộ trưởng chung (JMMC) theo dõi, trong khi nhóm bảy nước sẽ duy trì các cuộc họp hằng tháng để đánh giá diễn biến thị trường dầu mỏ. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6/9/2026.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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