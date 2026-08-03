Thời sự quốc tế trưa 3/8: Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Ngày 1/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố hình ảnh lực lượng chức năng triển khai hàng rào nổi dài 500m tại vùng biển Ceuta, giáp biên giới với Marốc, nhằm tăng cường kiểm soát người di cư sau làn sóng vượt biên quy mô lớn khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tối 2/8 cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tối 2/8 cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.
VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ đáp trả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.
VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ đáp trả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.
VOV.VN - Một tướng cấp cao của quân đội Mỹ cảnh báo, việc Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch gây sức ép quân sự đối với Iran có thể làm suy giảm năng lực bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran.
VOV.VN - Một tướng cấp cao của quân đội Mỹ cảnh báo, việc Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch gây sức ép quân sự đối với Iran có thể làm suy giảm năng lực bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8, sau khi ông quyết định hủy bỏ một kế hoạch tấn công mà ông cho là “quy mô lớn” nhằm vào nước này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8, sau khi ông quyết định hủy bỏ một kế hoạch tấn công mà ông cho là “quy mô lớn” nhằm vào nước này.
VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…
VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…