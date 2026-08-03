Thời sự quốc tế trưa 3/8: Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu bị Mỹ tấn công

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran, mở lại cánh cửa đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8, sau khi ông quyết định hủy bỏ một kế hoạch tấn công mà ông cho là “quy mô lớn” nhằm vào nước này.