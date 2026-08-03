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Thời sự quốc tế trưa 3/8: Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu bị Mỹ tấn công

Thứ Hai, 16:31, 03/08/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ đáp trả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

PV/VOV.VN
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