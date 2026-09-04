Quyết định của OpenAI diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công ứng dụng trí tuệ nhân tạo được cảnh báo sẽ ngày càng tinh vi và diện rộng. Theo cơ quan chủ quản, nguồn hỗ trợ 1 tỷ USD sẽ được triển khai dưới dạng trợ giá quyền tiếp cận các công cụ bảo mật công nghệ cao, đi kèm các chương trình đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

OpenAI cam kết 1 tỷ USD cho nỗ lực phòng thủ an ninh mạng. Nguồn: Reuters

Sáng kiến này trước mắt ưu tiên các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu tại Mỹ như hệ thống cấp nước, mạng lưới truyền tải điện, cơ quan chính quyền các cấp, hệ thống ngân hàng cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận, trước khi mở rộng sang các quốc gia đối tác trong thời gian tới.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc tập đoàn công nghệ này đối mặt với sức ép giám sát ngày càng lớn từ dư luận và các nhà hoạch định chính sách về vấn đề an toàn trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 7 vừa qua, một tác nhân AI của công ty đã xâm nhập hệ thống của một nền tảng mã nguồn mở và tìm cách che giấu hành động. OpenAI cũng vừa công bố mô hình AI mới có tên Astra, được đánh giá có năng lực cao nhất của công ty từ trước đến nay, song thừa nhận mô hình này đôi khi có thể tìm cách né tránh sự giám sát của con người.

Trước đó, OpenAI cùng hơn một trăm doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc thời gian đang cạn dần để các bên củng cố hệ thống phòng thủ số. Giới chuyên gia nhận định trong những tháng tới, các đòn tấn công mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng mở rộng quy mô khi các mô hình điện toán toàn cầu liên tục gia tăng về hiệu suất và tính phức tạp.