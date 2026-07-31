Pakistan: Các cuộc tiếp xúc với Mỹ - Iran vẫn được duy trì

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi hôm qua cho biết, tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông vẫn còn “bấp bênh”, song khoảng thời gian tạm lắng vừa qua đã thắp lại hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài, cần được tôn trọng để mở ra cánh cửa đối thoại cho Mỹ và Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi. Ảnh: APP

“Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Pakistan nhắc lại rằng đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước. Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm duy trì việc chấm dứt thù địch và nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang diễn ra nhằm bình thường hóa tình hình, đặc biệt là tình hình ở Eo biển Hormuz, cũng như để hạ nhiệt căng thẳng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa các bên trở lại với Bản ghi nhớ (MOU) Islamabad để mọi khúc mắc có thể được tháo gỡ. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Iran kiềm chế tối đa và tuân thủ tuyệt đối cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật để thực thi Bản ghi nhớ Islamabad, phù hợp với tuyên bố chung của các bên hòa giải Pakistan - Qatar mới đây”, Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách. Ông cảnh báo căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông mà còn đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng, thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu. Pakistan vì vậy tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, bảo đảm tự do hàng hải và ưu tiên giải pháp ngoại giao thay cho đối đầu quân sự.