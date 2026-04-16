中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

Thứ Năm, 22:01, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

“Hiện chưa có thời điểm nào được ấn định. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian tổ chức các cuộc đàm phán khi có quyết định chính thức", ông Andrabi nói, đồng thời kêu gọi truyền thông tránh suy đoán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh, vai trò trung gian của nước này không kết thúc sau khi vòng đàm phán đầu tiên khép lại vào cuối tuần qua. 

“Nỗ lực đó vẫn đang tiếp diễn”, ông Andrabi cho biết. Theo ông, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đang thăm Iran cùng một phái đoàn, trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng đang công du các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định”, ông Andrabi nói.

Khi được hỏi về vòng đàm phán đầu tiên, ông Andrabi cho biết “chắc chắn chưa đạt được bước đột phá lớn nào dưới dạng một văn kiện cụ thể, nhưng cũng không rơi vào bế tắc”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: đàm phán Mỹ Iran cuộc chiến Iran Pakistan vai trò trung gian vòng đàm phán tiếp theo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?
VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran không đạt kết quả dường như gắn với các tính toán chính trị của Tổng thống Trump. Động thái này có thể gây sức ép lên Quốc hội Mỹ nhằm sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng”.

Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa
VOV.VN - Iran đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu hóa dầu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi nhiều cơ sở sản xuất bị gián đoạn hoạt động bởi các cuộc không kích của Israel.

Mỹ dồn dập tăng quân đến Trung Đông, ráo riết săn lùng thủy lôi Iran
VOV.VN - Hải quân Mỹ hiện đang ráo riết truy tìm và phá hủy thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz - một nhiệm vụ họ cho là quan trọng nhằm bảo vệ huyết mạch kinh tế toàn cầu khỏi sự gián đoạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ