Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

“Hiện chưa có thời điểm nào được ấn định. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian tổ chức các cuộc đàm phán khi có quyết định chính thức", ông Andrabi nói, đồng thời kêu gọi truyền thông tránh suy đoán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh, vai trò trung gian của nước này không kết thúc sau khi vòng đàm phán đầu tiên khép lại vào cuối tuần qua.

“Nỗ lực đó vẫn đang tiếp diễn”, ông Andrabi cho biết. Theo ông, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đang thăm Iran cùng một phái đoàn, trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng đang công du các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định”, ông Andrabi nói.

Khi được hỏi về vòng đàm phán đầu tiên, ông Andrabi cho biết “chắc chắn chưa đạt được bước đột phá lớn nào dưới dạng một văn kiện cụ thể, nhưng cũng không rơi vào bế tắc”.