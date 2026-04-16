Đối thoại Mỹ-Iran có thêm tiến triển, nhưng còn nhiều khác biệt

Thứ Năm, 18:16, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 16/4 cho biết các nỗ lực trung gian của Pakistan đã giúp thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, song thừa nhận vẫn còn những khác biệt lớn về các vấn đề cốt lõi và khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn xa.

Nhận định được quan chức cấp cao Iran đưa ra không lâu sau chuyến thăm bất ngờ của Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir, đến Tehran chiều 15/4. Quan chức Iran khẳng định chuyến thăm của Tư lệnh quân đội Pakistan đã giúp thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Iran trong một số vấn đề. Tuy nhiên, những khác biệt cơ bản trong vấn đề hạt nhân vẫn chưa được tháo gỡ, trong đó có số phận lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao và thời gian hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Doi thoai my-iran co them tien trien, nhung con nhieu khac biet hinh anh 1
Phái đoàn Mỹ-Iran đã gặp nhau trực tiếp tại Islamabad, Pakistan, hồi tuần trước để đàm phán hòa bình nhưng không thu được kết quả. Ảnh: AP 

Theo truyền thông khu vực, nhận định của quan chức cấp cao Iran phản ánh thách thức rất lớn mà nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, cũng như cả tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, đang phải đối mặt. Cũng trong sáng 16/4, Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo vẫn chưa thể ấn định thời điểm tổ chức vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dù trước đó, báo chí khu vực và quốc tế đồng loạt cho rằng vòng đàm phán mới sẽ diễn ra cuối tuần này.    

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4 và tổ chức vòng đàm phán đầu tiên ngày 11/4 nhưng không đi đến thỏa thuận. Hai ngày sau đó, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ các cảng và vùng ven bờ của Iran, đồng thời triển khai thêm nhiều binh sỹ và khí tài đến khu vực.

Iran đáp trả bằng cảnh báo có thể bắn chìm chiến hạm Mỹ, đồng thời khiến toàn bộ hoạt động giao thương trên tất cả các vùng biển khu vực, từ Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman cho đến Biển Đỏ, rơi vào đình trệ.

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh với Iran hôm 28/2, giới chức nước này liên tiếp tuyên bố sẽ lập tức khai hỏa trở lại ngay khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Tăng tốc nỗ lực ngoại giao cứu lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran
VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu thỏa thuận ngừng bắn đã đi hết nửa hiệu lực giữa Mỹ và Iran, ngày 15/4, phái đoàn quan chức cấp cao Pakistan đã đến Tehran, chuẩn bị cho vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra cuối tuần này giữa hai bên tham chiến.

Mỹ bắt đầu chiến dịch "dội bom kinh tế", Iran đối mặt sức ép lớn
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuyển hướng từ tấn công quân sự sang “chiến tranh kinh tế”, gia tăng trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân.

