中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa

Thứ Năm, 17:39, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu hóa dầu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi nhiều cơ sở sản xuất bị gián đoạn hoạt động bởi các cuộc không kích của Israel.

Báo kinh tế Donya-e-Eqtesad của Iran cho biết, quyết định trên được đưa ra ngày 13/4 bởi một quan chức cấp cao của Công ty Hóa dầu Quốc gia Iran, yêu cầu các doanh nghiệp ngừng xuất khẩu cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này nhằm ổn định thị trường nội địa và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sau khi nhiều trung tâm hóa dầu trọng điểm tại Asaluyeh và Mahshahr của Iran bị tấn công. Các cuộc không kích đã gây hư hại hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu vào, khiến sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

iran dung xuat khau hoa dau nham bao dam nhu cau noi dia hinh anh 1
Cờ Iran. Ảnh: Reuters

Dù giá hóa dầu thế giới tăng cao, Iran vẫn giữ giá trong nước ở mức trước xung đột để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giới chức Iran cho biết các biện pháp này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Ở diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã bắt đầu hạn chế hoạt động vận tải hàng hải ra vào các cảng của Iran qua eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran, trong bối cảnh hai bên đang cân nhắc nối lại đàm phán hòa bình.

Quốc Khánh/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: iran dầu mỏ khí đốt căng thẳng trung đông eo biển hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt
Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Nga và Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cung cấp dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), góp phần củng cố an ninh năng lượng của Indonesia trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Nga và Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cung cấp dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), góp phần củng cố an ninh năng lượng của Indonesia trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ
Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

VOV.VN - Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái thiết nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ lâm thời Venezuela và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron của Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

VOV.VN - Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái thiết nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ lâm thời Venezuela và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron của Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump nói Iran đang làm "rất kém" trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz
Ông Trump nói Iran đang làm “rất kém” trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang làm “rất kém” trong việc đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tình trạng hiện tại “không đúng với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”.

Ông Trump nói Iran đang làm “rất kém” trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

Ông Trump nói Iran đang làm “rất kém” trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang làm “rất kém” trong việc đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tình trạng hiện tại “không đúng với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ