Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa

Báo kinh tế Donya-e-Eqtesad của Iran cho biết, quyết định trên được đưa ra ngày 13/4 bởi một quan chức cấp cao của Công ty Hóa dầu Quốc gia Iran, yêu cầu các doanh nghiệp ngừng xuất khẩu cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này nhằm ổn định thị trường nội địa và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sau khi nhiều trung tâm hóa dầu trọng điểm tại Asaluyeh và Mahshahr của Iran bị tấn công. Các cuộc không kích đã gây hư hại hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu vào, khiến sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù giá hóa dầu thế giới tăng cao, Iran vẫn giữ giá trong nước ở mức trước xung đột để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giới chức Iran cho biết các biện pháp này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Ở diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã bắt đầu hạn chế hoạt động vận tải hàng hải ra vào các cảng của Iran qua eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran, trong bối cảnh hai bên đang cân nhắc nối lại đàm phán hòa bình.