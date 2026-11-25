Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu Thần Châu-24 được phóng lúc 8h18 (theo giờ Bắc Kinh), từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F. Sau khoảng 3 giờ 38 phút bay, tàu đã kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung.

Phi hành đoàn gồm hai phi hành gia Trung Quốc và chuyên gia tải trọng người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali, 40 tuổi, cựu phi công Không quân Pakistan. Ông Ali dự kiến lưu trú trên trạm từ 5 đến 10 ngày để thực hiện các thí nghiệm khoa học, trước khi trở về Trái Đất bằng tàu Thần Châu-23. Hai phi hành gia Trung Quốc sẽ tiếp tục ở lại để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, vận hành và bảo dưỡng trạm vũ trụ.

Chuyên gia tải trọng Muhammad Zeeshan Ali là người Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất (Ảnh Dawn)

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chúc mừng sự kiện, coi đây là dấu mốc lịch sử đối với chương trình vũ trụ quốc gia và quan hệ hợp tác khoa học - công nghệ với Trung Quốc. Ông cảm ơn phía Trung Quốc đã tạo điều kiện để Pakistan tham gia sứ mệnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chuyến bay sẽ thúc đẩy nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Sứ mệnh đưa người vào quỹ đạo Trái Đất lần này được triển khai theo thỏa thuận hợp tác vũ trụ giữa hai nước ký tháng 2/2025. Để chuẩn bị cho chuyến bay, chuyên gia tải trọng người Pakistan đã trải qua bảy tháng huấn luyện chuyên sâu tại Trung Quốc về kỹ năng làm việc trong môi trường không gian và phối hợp với phi hành đoàn.

Đây cũng là lần đầu tiên một phi hành gia nước ngoài tham gia sứ mệnh có người lái tới trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác công nghệ vũ trụ giữa Pakistan và Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội tham gia của các đối tác quốc tế vào chương trình vũ trụ có người lái của Bắc Kinh trong thời gian tới.