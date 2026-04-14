Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

Theo ông Vance, các cuộc thương lượng tại Islamabad đã ghi nhận bước tiến liên quan đến yêu cầu của Mỹ về việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran, cũng như thiết lập cơ chế bảo đảm Tehran không thể làm giàu urani trong tương lai.

“Phía Iran đã dịch chuyển theo hướng của chúng tôi”, ông Vance nói, đồng thời nhận định các nhà đàm phán Iran hiện “chưa thể chốt được thỏa thuận” và cần có sự phê chuẩn từ các cấp lãnh đạo tại Tehran. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết phía Washington đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump “sẽ rất hài lòng nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, với một nền kinh tế bình thường”, song không nêu chi tiết về việc ông có hàm ý gì.

“Thực sự có khả năng đạt được một thỏa thuận lớn. Nhưng theo tôi, bước đi tiếp theo phụ thuộc vào phía Iran”, ông Vance nói.

Theo hai quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, các bên hiện đang cân nhắc tổ chức thêm các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài sáu tuần, trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào tuần tới. Ba nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận về vòng đàm phán mới vẫn đang được tiến hành, trong khi một nhà ngoại giao từ quốc gia trung gian tiết lộ Tehran và Washington đã nhất trí về việc nối lại đối thoại.

Hiện chưa rõ đại diện tham dự vòng đàm phán mới sẽ ở cấp độ nào. Các nguồn tin cũng cho biết Islamabad, Pakistan tiếp tục được xem xét là địa điểm đăng cai, bên cạnh phương án tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Dù thời gian và địa điểm chưa được ấn định, các cuộc đàm phán có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 16/4.

Trước đó, phát biểu với báo giới trong ngày 13/4, Tổng thống Trump cho biết “phía bên kia đã liên hệ với chúng tôi” và “họ muốn đạt được một thỏa thuận”.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước các câu hỏi liên quan đến khả năng tổ chức vòng đàm phán mới. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: “Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và đội ngũ đàm phán đã xác định rõ các "lằn ranh đỏ" của Mỹ. Sức ép buộc Iran phải đạt thỏa thuận sẽ gia tăng trong bối cảnh lệnh phong tỏa hải quân do Tổng thống Trump triển khai đang phát huy hiệu quả cao”.