Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan họp khẩn về Hiệp ước Mecca

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn của Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, được thống nhất sau các cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng 3 nước ở New York, Mỹ, ngày 24/9, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cuộc họp sẽ bàn biện pháp hỗ trợ Saudi Arabia theo tinh thần Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca mà 3 nước ký hồi tháng 8/2026. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm chính xác cuộc họp diễn ra, chưa được công bố.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Hiệp ước phòng thủ chung tại Mecca (Saudi Arabia) ngày 7/8. Ảnh: AP

Trước đó, trong các cuộc thảo luận tại New York, các Ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, đã cực lực lên án các cuộc tấn công gần đây nhắm vào thánh địa Mecca cũng như dân thường và các cơ sở dân sự tại Saudi Arabia. Các Ngoại trưởng khẳng định Saudi Arabia có quyền tiến hành các biện pháp phù hợp để tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Saudi Arabia thời gian qua ghi nhận hàng loạt cuộc tấn công quân sự bằng tên lửa và UAV từ lực lượng Houthi ở Yemen, cũng như các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq. Trong đó, lực lượng Houthi bị cáo buộc 2 lần tập kích vào thánh địa Mecca, còn UAV từ Iraq đã đánh trúng và gây hư hại đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia hôm 10/9.