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Pakistan không kích 10 cứ điểm ở Afghanistan sau các vụ UAV xâm nhập

Thứ Năm, 11:30, 24/09/2026
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VOV.VN - Pakistan hôm 24/9 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay và thiết bị bay không người lái nhằm vào 10 cứ điểm tại Afghanistan mà Islamabad cho là các cơ sở cất giữ và phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Pakistan trước đó.

 

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào những mục tiêu quân sự mà Pakistan xác định có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào nước này từ Afghanistan. Ông nhấn mạnh cuộc tấn công đáp trả chỉ giới hạn trong phạm vi các mục tiêu quân sự.

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Thi thể người tử vong tại Afghanistan được cho bị trúng không kích của Pakistan trước đó. Ảnh: Reuters

Động thái của Pakistan diễn ra một ngày sau khi hệ thống phòng không nước này phát hiện và bắn hạ 8 máy bay không người lái được cho là xuất phát từ Afghanistan, trước khi các thiết bị này tiếp cận mục tiêu. Theo các nguồn tin an ninh Pakistan, 4 UAV bị bắn hạ gần khu vực cửa khẩu Torkham, 4 chiếc còn lại bị đánh chặn tại khu vực miền núi gần thành phố Kohat, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Các diễn biến mới nhất tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan. Trước đó, ngày 21/9, Pakistan cũng tiến hành các cuộc không kích tại hai tỉnh Kunar và Paktika của Afghanistan, tuyên bố tiêu diệt 28 tay súng và phá hủy các cơ sở huấn luyện. Phía Afghanistan cho biết các cuộc không kích khiến ít nhất 3 dân thường nước này thiệt mạng và thông tin này sau đó được Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan xác nhận.

Taliban đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích của Pakistan và cáo buộc Islamabad tấn công lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó, Pakistan nhiều lần cáo buộc các nhóm vũ trang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Pakistan. Chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc cho rằng Afghanistan chứa chấp các lực lượng chống Pakistan.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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