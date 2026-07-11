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Pakistan nỗ lực cứu vãn tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Thứ Bảy, 16:52, 11/07/2026
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VOV.VN - Pakistan đang tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, sau những diễn biến mới tại Trung Đông. Islamabad kêu gọi hai bên tiếp tục theo đuổi đối thoại, đồng thời phối hợp với Qatar và các nước trong khu vực để duy trì động lực cho tiến trình đàm phán hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Pakistan Asim Iftikhar Ahmad hôm qua bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh vòng xoáy bạo lực cần chấm dứt vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

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Thủ tướng Pakistan và Tư lệnh quân đội nước này nỗ lực trung gian cho Mỹ và Iran (Ảnh: Reuters)

Ông kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng bất ổn, khẳng định đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài.

Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời mô tả Bản ghi nhớ Islamabad - khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước - là “lộ trình khả thi” để hai bên giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán. Ông cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn nào đối với tiến trình ngoại giao đều sẽ khiến việc giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran trở nên phức tạp hơn, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục thực hiện các cam kết đã thống nhất.

Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia đang phối hợp làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các nhà trung gian cho rằng dù quan hệ hai nước vừa trải qua đợt leo thang mới, các vòng đàm phán trước đó đã đạt được những tiến triển đáng kể và vẫn còn cơ hội cứu vãn khuôn khổ thỏa thuận.

Hôm qua, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, để tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy tiến trình đối thoại cho Mỹ và Iran. Một phái đoàn Qatar cùng ngày cũng đã đến Iran, nhằm chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Washington đã đồng ý. Sau cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia, một quan chức Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Trump vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao và các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật nhằm hướng tới một thỏa thuận hạt nhân vẫn đang được duy trì.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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