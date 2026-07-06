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Pakistan dự kiến đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran vào giữa tháng 7

Thứ Hai, 07:55, 06/07/2026
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VOV.VN - Theo các nguồn tin chính phủ Pakistan ngày 5/7, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14-15/7.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa giải giữa Washington và Tehran sau những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc tiếp xúc gần đây.

Theo thông tin được đưa ra, các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với sự trung gian của Pakistan và Qatar. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Burgenstock (Thụy Sĩ) và Doha (Qatar), góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được Bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt xung đột hồi tháng 6.

pakistan du kien dang cai vong dam phan ky thuat my - iran vao giua thang 7 hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào ba vấn đề trọng tâm gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong MoU.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha, Qatar đã đạt “tiến triển tích cực”. Trong tuyên bố chung, Pakistan và Qatar cho biết, các bên đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc thường trực nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và duy trì động lực đối thoại.

Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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