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Pakistan: Nỗ lực ngoại giao tháo gỡ bế tắc Mỹ - Iran đạt tiến triển

Thứ Tư, 09:46, 26/08/2026
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VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran đang được thúc đẩy qua nhiều kênh, trong bối cảnh giao tranh đã giảm nhiệt nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết.

Liên quan vấn đề Iran, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump cũng đang bắt đầu điều chuyển nhân sự trở lại một số phái đoàn ngoại giao ở Trung Đông. theo một số nguồn tin.

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Pakistan từng trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran hồi tháng 4. Ảnh: AP.

Tại Tehran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm qua (25/8) cho biết Pakistan và Iran đã đạt “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc thảo luận về cuộc xung đột và con đường hướng tới hòa bình. Các cuộc đàm phán tập trung vào ngăn chặn leo thang, khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Pakistan đang nổi lên như một trong những bên tích cực thúc đẩy đối thoại, trong khi Qatar cũng khẳng định giải pháp ngoại giao là ưu tiên hàng đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết Doha ủng hộ các nỗ lực hòa giải do Qatar, Pakistan và các quốc gia khác trong khu vực thúc đẩy, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz để bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết: “Qatar và các quốc gia trong khu vực đã cảnh báo ngay từ đầu về những hậu quả kinh tế của cuộc chiến. Dù các lệnh trừng phạt hiện nay còn hiệu lực hay được mở rộng, ưu tiên của Qatar là khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz, nối lại xuất khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, cũng như sự an toàn của các chuỗi cung ứng. Để đạt được những mục tiêu đó, cần một giải pháp ngoại giao mang lại kết quả tích cực cho toàn khu vực và cho tất cả người dân, trong đó có người dân Iran”.

Cũng trong ngày 25/8, Iran và Oman thảo luận việc thiết lập một “hành lang hàng hải tạm thời chung” qua eo biển Hormuz và phối hợp rà phá thủy lôi. Tuyến đường biển này từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng phần lớn hoạt động vận tải đã đình trệ kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Những ngày qua, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế với Iran, đồng thời cảnh báo các quốc gia tiếp tục giao dịch với Iran có thể đối mặt nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, dù chưa áp dụng ngay các biện pháp trừng phạt mới.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
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