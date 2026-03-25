Pakistan nổi lên là trung gian hòa giải tiềm năng cho Mỹ và Iran

Thế giới đang rất chờ đợi vào vai trò đặc biệt này của Pakistan trong bối cảnh cuộc xung đột đã và đang tác động mạnh đến tình hình an ninh khu vực, đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 24/3 tuyên bố, nếu nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa và mang tính quyết định” nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng hai nước cũng điện đàm, nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về tình hình khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức chia sẻ lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan trên mạng xã hội Truth Social. Động thái này được cho là tín hiệu hoan nghênh từ Washington. Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng đánh giá cao thiện chí trung gian của Pakistan.

Theo truyền thông quốc tế, Pakistan đã tích cực tham gia các nỗ lực ngoại giao ngay từ khi xung đột bùng phát, trong đó đã truyền tải nhiều thông điệp cho Mỹ và Iran. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại Islamabad ngay trong tuần này, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Chỉ trong tháng này, lãnh đạo Pakistan đã tiến hành hơn 30 cuộc tiếp xúc ngoại giao với các đối tác Trung Đông, trong đó phần nhiều với phía Iran. Hoạt động ngoại giao con thoi dày đặc này được xem là nỗ lực muốn trung gian hòa giải rõ nét.

Theo chuyên gia Kamran Bokhari thuộc Hội đồng Chính sách Trung Đông tại Washington, việc Pakistan đăng cai hòa đàm, nếu thành hiện thực, sẽ đánh dấu bước tiến đáng kể trong vị thế chiến lược của Islamabad, sau nhiều thập kỷ bị xem là khu vực nhiều bất ổn. Một yếu tố quan trọng khác là Pakistan từ lâu đã đóng vai trò đại diện lợi ích ngoại giao của Iran tại Mỹ kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ năm 1979, qua đó duy trì kênh liên lạc gián tiếp giữa hai bên.

Dù triển vọng Mỹ và Iran đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ, song việc Pakistan nổi lên như một kênh trung gian tích cực đang được xem là tín hiệu đáng chú ý, mở ra hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.