Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới

Thứ Ba, 06:26, 24/03/2026
VOV.VN - Báo chí khu vực dẫn nguồn tin cấp cao Pakistan đêm 23/3 cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về chấm dứt xung đột trong vài ngày tới.

Theo nguồn tin, cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran ở Pakistan có thể diễn ra sớm nhất là ngay trong tuần này. Hiện tại, Pakistan, Ai Cập và các quốc gia Vùng Vịnh đang đóng vai trò “cầu nối”, thực hiện trung chuyển thông tin qua lại giữa Mỹ và Iran liên quan vòng đàm phán.    

Thông tin về Mỹ và Iran chuẩn bị đàm phán tại Pakistan, được tiết lộ không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz ‌Sharif, hồi sáng 23/3 đã có cuộc điện đàm, thảo luận tác động của cuộc chiến hiện nay với an ninh của khu vực và thế giới. Đồng thời, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này và Iran đang tổ chức các cuộc thảo luận về giải quyết xung đột.  

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin phương Tây cho biết chính quyền Mỹ muốn đại điện đàm phán phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, người được cho là đang nắm thực quyền tại Iran, thay vì Ngoại trưởng Abbas Araghchi như trong các cuộc đàm phán trước đây.

Đến nay, Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đã bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó về việc hai bên đã tiến hành đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tiết lộ cuộc điện đàm khiến ông Trump đưa ra quyết định cuối cùng tấn công Iran

VOV.VN - Chưa đầy 48 giờ trước khi cuộc không kích chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump để trình bày lý do tiến hành một cuộc chiến phức tạp xa xôi - điều mà nhà lãnh đạo Mỹ từng phản đối trong chiến dịch tranh cử.

Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 23/3 đưa tin Iran đã nêu loạt điều kiện về chấm dứt cuộc chiến hiện nay, bao gồm đảm bảo xung đột không tái diễn, đóng cửa các căn cứ Mỹ tại Trung Đông và bồi thường chiến phí cho Tehran.

Iran tuyên bố chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran được bồi thường

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã phải gánh chịu.

