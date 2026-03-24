Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới

Theo nguồn tin, cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran ở Pakistan có thể diễn ra sớm nhất là ngay trong tuần này. Hiện tại, Pakistan, Ai Cập và các quốc gia Vùng Vịnh đang đóng vai trò “cầu nối”, thực hiện trung chuyển thông tin qua lại giữa Mỹ và Iran liên quan vòng đàm phán.

Thông tin về Mỹ và Iran chuẩn bị đàm phán tại Pakistan, được tiết lộ không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz ‌Sharif, hồi sáng 23/3 đã có cuộc điện đàm, thảo luận tác động của cuộc chiến hiện nay với an ninh của khu vực và thế giới. Đồng thời, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này và Iran đang tổ chức các cuộc thảo luận về giải quyết xung đột.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin phương Tây cho biết chính quyền Mỹ muốn đại điện đàm phán phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, người được cho là đang nắm thực quyền tại Iran, thay vì Ngoại trưởng Abbas Araghchi như trong các cuộc đàm phán trước đây.

Đến nay, Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đã bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó về việc hai bên đã tiến hành đàm phán.