Pakistan sẵn sàng tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran

Thứ Ba, 21:20, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này sẵn sàng “tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất” và hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến sự.

Pakistan là một trong những quốc gia đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động đối thoại giữa Iran và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra.

pakistan san sang to chuc dam phan nham cham dut cuoc chien tai iran hinh anh 1
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Reuters

“Với sự đồng thuận của Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng và vinh dự được đăng cai, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất và mang tính quyết định nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột hiện nay”, ông Sharif viết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 24/3 cho biết Islamabad “tiếp tục cam kết giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông” thông qua các biện pháp ngoại giao và đối thoại, đồng thời kêu gọi truyền thông “tránh suy đoán và chờ các thông báo chính thức về quyết định cũng như kết quả".

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ này - ông Tahir Andrabi nhấn mạnh, “ngoại giao và đàm phán thường đòi hỏi một số vấn đề phải được thúc đẩy một cách kín đáo”. Phát biểu của ông Tahir Andrabi được đưa ra nhằm phản hồi các câu hỏi liên quan đến vai trò của Pakistan trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Iran bổ nhiệm lãnh đạo mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao
VOV.VN - Iran ngày 24/3 đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật cấp cao trong phe chính trị bảo thủ cứng rắn để thay thế ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel tuần trước.

VOV.VN - Iran ngày 24/3 đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật cấp cao trong phe chính trị bảo thủ cứng rắn để thay thế ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel tuần trước.

Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

VOV.VN - Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.

VOV.VN - Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

