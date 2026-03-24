Pakistan sẵn sàng tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran

Pakistan là một trong những quốc gia đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động đối thoại giữa Iran và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra.

“Với sự đồng thuận của Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng và vinh dự được đăng cai, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất và mang tính quyết định nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột hiện nay”, ông Sharif viết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 24/3 cho biết Islamabad “tiếp tục cam kết giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông” thông qua các biện pháp ngoại giao và đối thoại, đồng thời kêu gọi truyền thông “tránh suy đoán và chờ các thông báo chính thức về quyết định cũng như kết quả".

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ này - ông Tahir Andrabi nhấn mạnh, “ngoại giao và đàm phán thường đòi hỏi một số vấn đề phải được thúc đẩy một cách kín đáo”. Phát biểu của ông Tahir Andrabi được đưa ra nhằm phản hồi các câu hỏi liên quan đến vai trò của Pakistan trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.