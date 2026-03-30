Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 29/3, không quân Israel đã mở nhiều cuộc tập kích quy mô lớn, đánh phá hàng loạt mục tiêu của chính quyền Iran tại nhiều khu vực khác nhau, bao gồm thủ đô Tehran. Trong đó, đợt tập kích vào Tehran sáng qua, máy bay chiến đấu Israel đã thả hơn 120 quả bom xuống các cơ sở quân sự, xưởng sản xuất vũ khí, trận địa tên lửa và hệ thống phòng không của chính quyền Iran.

Truyền thông Iran xác nhận nhiều khu vực ở thủ đô Tehran và thành phố Karaj thuộc tỉnh Alborz, đã bị mất điện sau các cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên, thiệt hại về người không được đề cập.

Ở chiều ngược lại, báo chí Israel cho biết, trong ngày 29/3, Iran đã tiến hành 10 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel. Các cuộc tấn công của Iran khiến 11 người ở khu vực Beersheba, phía Nam Israel, bị thương và gây cháy lớn tại một nhà máy hóa chất.

Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các làn sóng tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, nhằm vào Israel và cơ sở của Mỹ tại vùng Vịnh. IRGC khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã đánh trúng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu công nghiệp Neot Hovav của Israel ở gần thành phố Beersheba. Các cuộc tấn công còn nhắm đến các cơ sở quân sự Israel ở khu vực sa mạc Negev, các trung tâm an ninh chính phủ ở Jerusalem và Tel Aviv, cùng 3 căn cứ quân sự Mỹ đặt tại các nước Iraq, Kuwait và Saudi Arabia.

Liên quan đến các căn cứ Mỹ tại khu vực, kênh số 12 của Israel tối qua dẫn một số nguồn tin an ninh cho biết Israel dự kiến sẽ đề nghị Mỹ chuyển một số căn cứ quân sự tới Israel. Theo nguồn tin, giới chức Israel cho rằng đang có cơ hội tốt để tái bố trí lực lượng đồn trú của Mỹ ở Trung Đông và việc đặt căn cứ Mỹ tại Israel sẽ tạo ra lợi thế chiến lược cho cả hai nước.

Thời gian qua, một số chức Iran tuyên bố rằng một trong các điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc chiến hiện nay, là Mỹ phải đóng cửa các căn cứ quân sự đặt tại vùng Vịnh.