Quan chức Pakistan tiết lộ Iran đã nhận đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ Mỹ

Theo các nguồn tin này, đề xuất của Washington bao quát nhiều nội dung, bao gồm nới lỏng trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hạn chế tên lửa, cũng như đảm bảo quyền tiếp cận hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với thế giới.

Ảnh minh họa: AP

Trong khi đó, Người phát ngôn quân đội Iran ngày 25/3 đã bác bỏ thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hai bên đang đối thoại. Trong một video ghi sẵn được phát trên truyền hình nhà nước, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đặt câu hỏi: “Phải chăng những mâu thuẫn nội bộ của các ông đã đến mức phải tự đàm phán với chính mình?”.

Ở một diễn biến liên quan, một quan chức Ai Cập tham gia vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ nhận định kế hoạch 15 điểm do phía Mỹ đề xuất “tương đương một thỏa thuận toàn diện” nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Theo quan chức này, đề xuất bao gồm các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran và việc nước này hỗ trợ các nhóm vũ trang, đồng thời bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên cho biết kế hoạch hiện chỉ là cơ sở cho các vòng đàm phán tiếp theo. Phía Iran vẫn “rất hoài nghi” đối với chính quyền Tổng thống Trump. Ông cũng so sánh kế hoạch 15 điểm với đề xuất 20 điểm về ngừng bắn tại Gaza, nhấn mạnh rằng nếu hai bên đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, sẽ cần “nỗ lực rất lớn để xử lý chi tiết các điều khoản”.

Theo nguồn tin từ Ai Cập và hai quan chức Pakistan, các bên trung gian đang thúc đẩy khả năng tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ, có thể sớm diễn ra vào ngày 27/3 tại Pakistan. Kịch bản này đòi hỏi phía Mỹ phải lập tức lên đường để kịp tham dự.

Các quan chức Iran được cho là vẫn lo ngại về phản ứng của Israel, trong bối cảnh các cuộc không kích của nước này trong xung đột đã khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.