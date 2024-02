Papua New Guinea khẳng định sự hòa hợp không thể thay đổi với Australia

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đang ở thăm Australia. Hôm nay, ông đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên ở Thái Bình Dương có bài phát biểu trước Quốc hội Australia. Trong đó Thủ tướng James Marape khẳng định Papua New Guinea và Australia không chỉ cùng chia sẻ lịch sử và sự gắn kết về mặt địa lý mà hiện tại hai nước cũng “không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hòa hợp” và đề nghị Australia không “từ bỏ” nước này.

“Người ta có thể có một người bạn tốt nhưng sẽ mãi gắn bó với gia đình… Hai nước chúng ta sẽ luôn gắn bó như một gia đình. Hai nước chúng ta gắn liền với nhau. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hòa hợp”, ông Marape nhấn mạnh.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape phát biểu trước Quốc hội Australia. Nguồn Martin Ollman

Phát biểu của Thủ tướng Papua New Guinea James Marape thu hút sự quan tâm của dư luận khi khu vực Nam Thái Bình Dương đang chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn.

Cuối năm 2023, Papua New Guinea đã ký thỏa thuận an ninh với Australia song lại được cho là đang thảo luận về hợp tác an ninh và cảnh sát với Trung Quốc, điều mà Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko mới đây phải đính chính lại rằng chỉ là sự hiểu nhầm.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đến thăm Australia trong bối cảnh tình hình chính trị - kinh tế xã hội tại nước này gặp nhiều khó khăn và tình hình nội bộ cũng đang diễn biến phức tạp khi vào tháng trước nhiều cuộc bạo loạn đã diễn ra tại thủ đô Port Moresby của nước này. Theo các nhà quan sát trong khu vực, có khả năng Thủ tướng Marape sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi trở lại Papua New Guinea.

Trước đó vào tháng 12/2023, Australia và Papua New Guinea đã ký thỏa thuận an ninh với cam kết Australia sẽ cung cấp 200 triệu AUD để hỗ trợ Papua New Guinea nâng cao năng lực đảm bảo an ninh. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp giữa hai Thủ tướng ngày hôm nay, Australia tiếp tục cam kết đầu tư thêm 100 triệu AUD vào lĩnh vực công lý và luật pháp trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác tư pháp và luật pháp Australia-Papua New Guinea giai đoạn 2024-2027 giúp nước này củng cố an ninh nội bộ.