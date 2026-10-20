Pháp áp dụng giới nghiêm cục bộ tại nhiều thành phố sau bạo lực cuối tuần

Phát biểu sau cuộc họp Liên bộ xử lý khủng hoảng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã yêu cầu các tỉnh trưởng triển khai giới nghiêm tại những địa bàn có nguy cơ xảy ra bất ổn. Các biện pháp được giới hạn về phạm vi và thời gian, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho người dân, các cơ sở kinh doanh và công trình công cộng. Chính phủ đồng thời tăng cường cảnh sát và hiến binh trên thực địa.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã yêu cầu các tỉnh trưởng triển khai giới nghiêm tại những địa bàn có nguy cơ xảy ra bất ổn. Ảnh: FranceInfo

Tại Paris, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 23h ngày 19/10 đến 6h ngày 20/10, quanh quảng trường République và khu thương mại Les Halles. Trong khung giờ này, người dân bị cấm di chuyển vào hoặc lưu lại các khu vực được chỉ định. Hoạt động tụ tập và biểu tình tại các địa bàn liên quan bị cấm từ 20 giờ.

Ở miền Bắc, các thành phố Lille, Douai, Denain và Wattignies áp dụng giới nghiêm đối với người chưa thành niên không có người đi cùng. Biện pháp này được thực hiện từ 20h đến 6h sáng hôm sau, trong hai đêm 19 và 20/10, với sự đồng thuận của chính quyền các thành phố.

Tại thành phố Nice, người chưa thành niên không có người đi cùng bị hạn chế ra đường từ 21h đến 6h, bắt đầu tối 19/10, tại một số khu vực trung tâm, khu phố cổ và quanh Ga phía Nam. Nhà chức trách cũng siết chặt quy định mang theo, vận chuyển pháo, nhiên liệu đựng trong bình cùng các vật dụng có thể được sử dụng để gây bạo lực.

Trong khi đó, một phần khu trung tâm thành phố Lyon được đặt dưới lệnh giới nghiêm từ 21h ngày 19/10 đến 6h ngày 20/10. Một số trường hợp được miễn trừ, như đi làm, khám chữa bệnh, giải quyết việc gia đình cấp thiết hoặc trở về nơi cư trú. Nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và nhà hát vẫn có thể mở cửa; giao thông công cộng tiếp tục hoạt động.

Loạt biện pháp mạnh tay trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Paris đang chịu sức ép dữ dội sau hàng loạt vụ bạo loạn, đập phá cơ sở hạ tầng bùng phát từ làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và điều kiện học tập cuối tuần qua. Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez thừa nhận công tác dự báo còn thiếu sót và lực lượng chức năng đã mất kiểm soát tại một số thành phố lớn.

Đến tối 19/10, Pháp chưa công bố giới nghiêm trên toàn quốc. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết, song trước mắt ưu tiên các biện pháp giới nghiêm cục bộ để khôi phục trật tự và ngăn bạo lực tái diễn.