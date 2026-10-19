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Pháp có thể ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó bạo loạn

Thứ Hai, 22:10, 19/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 19/10 tuyên bố có thể ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết nhằm đối phó với làn sóng bạo loạn nghiêm trọng.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp ngày 19/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu khẳng định quyết tâm khôi phục trật tự sau khi làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát tại nhiều thành phố trên cả nước vào cuối tuần qua.

“Tôi hoàn toàn quyết tâm lập lại trật tự”, ông Lecornu nhấn mạnh, đồng thời không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp. “Nếu cần thiết, tôi sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc áp đặt và thực thi lệnh giới nghiêm dường như là giải pháp phù hợp hơn để ứng phó với những diễn biến có thể xảy ra”.

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Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc biểu tình tại Paris, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Pháp đã trải qua một trong những đợt bạo lực đường phố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm vào cuối tuần qua, trong bối cảnh chỉ còn khoảng 6 tháng nữa nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống để lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo quy định của Pháp, tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền tạm thời áp dụng những biện pháp vượt ra ngoài thẩm quyền thực thi pháp luật thông thường nhằm ứng phó với các mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia. Các biện pháp có thể bao gồm áp đặt lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại và cấm tổ chức biểu tình tại nơi công cộng.

Thủ tướng Lecornu cho biết đã yêu cầu chính quyền các địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ngay trong tối 19/10, đặc biệt nhằm bảo vệ các cơ sở kinh doanh trước nguy cơ bị đập phá, cướp bóc. Bản đồ xác định những khu vực áp dụng lệnh giới nghiêm dự kiến được công bố trong ngày, sau khi chính phủ tham vấn lãnh đạo các thành phố.

“Qua truyền hình, người dân Pháp có thể có cảm giác rằng tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở khắp nơi. May mắn là thực tế không phải như vậy”, ông Lecornu nói, đồng thời nhấn mạnh các vụ gây rối chủ yếu tập trung tại những khu vực đô thị.

Theo Bộ trưởng Thương mại và Doanh nghiệp nhỏ Pháp Serge Papin, ít nhất 3.000 cơ sở kinh doanh đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo loạn. Thủ tướng Lecornu cho biết những doanh nghiệp chịu thiệt hại sẽ được hỗ trợ thông qua một quỹ chuyên biệt cùng các biện pháp bổ sung khác.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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