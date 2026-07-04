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Pháp ghi nhận số ca tử vong tăng gần 30% trong đợt nắng nóng khắc nghiệt tháng 6

Thứ Bảy, 06:53, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Cơ quan y tế Pháp cho biết, nước này ghi nhận số ca tử vong tăng gần 30%, đặc biệt tại khu vực Thủ đô Paris và vùng phụ cận. Giới chức y tế cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm gia tăng đáng kể nguy cơ tử vong, nhất là đối với người cao tuổi.

 

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, trong tuần từ ngày 22-28/6, số ca tử vong trên toàn quốc tăng gần 30% so với tuần trước, tương đương khoảng 2.025 trường hợp. Vùng Île-de-France (vùng Thủ đô) được cho là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với tỷ lệ tử vong tăng vọt tới gần 63%. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở nhóm người từ 65 tuổi trở lên, tuy nhiên mức gia tăng cũng được ghi nhận ở nhóm tuổi từ 45-64. Đáng chú ý, số người tử vong tại nhà tăng tới 91%, gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng dễ tổn thương của người cao tuổi và những người mắc bệnh nền trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

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Đợt nắng nóng cuối tháng 6 không chỉ ảnh hưởng tới Pháp mà còn tác động nghiêm trọng đến nhiều quốc gia châu Âu (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian cao điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ tại nhiều địa phương ở Pháp vượt ngưỡng 40°C, khiến các cơ sở y tế phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân bị say nắng, mất nước, suy thận và các biến chứng tim mạch. Chính quyền Pháp đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm kích hoạt cảnh báo nắng nóng, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời gian nắng gắt.

Theo giới chức y tế, các biện pháp cảnh báo sớm và ứng phó được tăng cường sau thảm họa nắng nóng năm 2003 đã góp phần giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người, dù đợt nắng nóng năm nay được đánh giá có cường độ rất lớn. Dự báo số ca tử vong sẽ thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 15.000 người năm 2003, song vẫn ở mức cao báo động nếu so sánh với những đợt nắng nóng gần đây.

Đợt nắng nóng cuối tháng 6 không chỉ ảnh hưởng tới Pháp mà còn tác động nghiêm trọng đến nhiều quốc gia châu Âu. Theo các số liệu ban đầu, Pháp, Bỉ và Hà Lan đã ghi nhận ít nhất 3.700 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường các biện pháp thích ứng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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