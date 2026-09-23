Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc tiếp xúc diễn ra hiệu quả và cho biết hai bên đã lên lịch cho cuộc gặp tiếp theo.

Ông Steve Witkoff đứng bên cạnh ông Donald Trump tại Mar-a-Lago, ngày 7/1/2025. Ảnh: Reuters

Thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khi ông bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo ông Trump, cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran vừa kết thúc trước đó khoảng một giờ.

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã có một cuộc gặp “rất tốt” và “hiệu quả”, kéo dài khoảng ba giờ. Ông Trump không công bố nội dung cụ thể nhưng cho biết một cuộc gặp tiếp theo đã được lên lịch và sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tham gia cuộc đàm phán. Khi được hỏi về kết quả cuộc gặp, ông Witkoff nói ông cảm thấy “rất tích cực” vào thời điểm hiện tại. Một số nguồn tin cho biết ông Jared Kushner, cũng có mặt trong phái đoàn Mỹ. Phía Iran chưa công bố thành phần phái đoàn tham dự hoặc đưa ra đánh giá chính thức về kết quả cuộc gặp.

Cuộc tiếp xúc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu cứng rắn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu, ông tiếp tục cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với các hành động quân sự nghiêm trọng hơn nếu không chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.