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Đoàn Nga và Ấn Độ dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Thứ Ba, 21:50, 22/09/2026
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VOV.VN - Ngày 22/9, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Trước đó, trưởng đoàn Ấn Độ đã phát biểu kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Đoàn Nga tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov làm trưởng đoàn, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Grigory Karasin, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Leonid Slutsky cùng một số quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao.

Doan nga va An Do du Dai hoi dong lien hop quoc khoa 81 hinh anh 1
Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: World atlas.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/9, trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/9.

Trong bài phát biểu, Nga dự kiến trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế cấp bách, cũng như đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Liên hợp quốc.

Phía Nga cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như củng cố nền tảng của trật tự thế giới đa cực, xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á - Âu, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chống khủng bố, giải trừ quân bị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quyền con người.

Nga cũng khẳng định Liên hợp quốc vẫn là diễn đàn đa phương phổ quát và có tính đại diện rộng rãi, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung trước những thách thức toàn cầu.

Nhà ngoại giao Nga dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp đa phương bên lề Đại hội đồng.

Trước đó, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 đang diễn ra tại New York) Mỹ, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar hôm 21/9 kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với những thách thức ngày càng phức tạp đối với hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao đầu tiên của Đối tác vì Chủ nghĩa đa phương, Luật pháp quốc tế, Hòa bình và Thịnh vượng (P4M), Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho rằng trật tự toàn cầu đang chịu sức ép trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, xung đột và những gián đoạn ngày càng gia tăng.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ, trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn, đồng thời phải dựa trên việc tuân thủ nhất quán luật pháp quốc tế, các quy tắc và chuẩn mực.

Ông Jaishankar cũng đề cập tác động của các cuộc xung đột và gián đoạn toàn cầu đối với nhiên liệu, lương thực, phân bón và tài chính; đồng thời cho rằng cần xây dựng các khuôn khổ phù hợp để ứng phó với những công nghệ và rủi ro mới. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng được coi là cần thiết nhằm giảm nguy cơ gián đoạn tại các điểm nghẽn của kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Jaishankar đang dẫn đầu đoàn Ấn Độ tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và dự kiến phát biểu tại Phiên thảo luận chung vào ngày 26/9.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao các nước sẽ tập trung thảo luận những thách thức toàn cầu liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Hương Trà/VOV-Moscow, Lê Dũng/VOV-New Delhi
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