Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ có một thoả thuận giữa hai nước sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực. Ông Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2025 đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Đây là đánh giá của Tổng thống Mỹ, trong khi mức độ thiệt hại thực tế đối với các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn là vấn đề gây tranh luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đưa ra lựa chọn cứng rắn đối với Tehran. Theo ông Trump, Iran có thể đạt một thỏa thuận để tái thiết và phát triển đất nước, hoặc phải đối mặt với các hành động quân sự nghiêm trọng hơn từ Washington.Tổng thống Mỹ nhận định giới lãnh đạo Iran đang chờ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11 tới, trước khi quyết định có nối lại đàm phán hay không. Ông dự đoán một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể đạt được ngay sau cuộc bầu cử, song không công bố điều kiện cụ thể.

Ông Trump cũng cáo buộc Iran tiếp tục phát triển tên lửa và máy bay không người lái đe dọa quân nhân Mỹ tại Trung Đông, đồng thời hỗ trợ Hamas tiến hành vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Ngoài vấn đề Iran, ông Trump dành một phần đáng kể bài phát biểu để đề cao những kết quả kinh tế, kiểm soát biên giới và giảm tội phạm mà chính quyền của ông tuyên bố đã đạt được. Ông cũng nhắc tới chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và thỏa thuận dầu mỏ mới giữa Mỹ với Venezuela.

Về trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghệ này và đề xuất sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ”. Ông khẳng định Washington sẽ giám sát các nguy cơ nhưng không áp dụng những biện pháp có thể cản trở tăng trưởng của ngành công nghệ được ông đánh giá có khả năng tạo ra tác động lớn hơn cuộc Cách mạng công nghiệp.