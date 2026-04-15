中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

Thứ Tư, 09:40, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng. 

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian; đồng thời kêu gọi hai bên nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc, làm rõ các hiểu lầm và tránh nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.

phap keu goi my va iran noi lai doi thoai, canh bao nguy co leo thang o trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định việc duy trì và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại là điều cần thiết và nhấn mạnh rằng các bên liên quan, bao gồm cả Lebanon, phải tuân thủ thỏa thuận này một cách nghiêm túc. Về an ninh hàng hải, ông Macron đặc biệt yêu cầu khôi phục tự do lưu thông tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tổng thống Pháp nhận định khu vực này phải được “mở cửa trở lại vô điều kiện, không kiểm tra hay thu phí và trong thời gian sớm nhất”.  

Theo giới phân tích, động thái này phản ánh nỗ lực của Paris trong việc duy trì đối thoại ngoại giao, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc gần đây không đạt tiến triển rõ rệt và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Pháp Mỹ Iran đối thoại Trung Đông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp và Anh chủ trì hội nghị giải quyết căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Hội nghị hòa bình cho eo biển Hormuz sẽ diễn ra vào ngày 17/04 tới theo sáng kiến của Pháp và Anh nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này. 

VOV.VN - Hội nghị hòa bình cho eo biển Hormuz sẽ diễn ra vào ngày 17/04 tới theo sáng kiến của Pháp và Anh nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này. 

Iran tuyên bố sẽ chỉ đàm phán theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những yêu cầu vô lý của Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những yêu cầu vô lý của Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ