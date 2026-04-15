Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian; đồng thời kêu gọi hai bên nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc, làm rõ các hiểu lầm và tránh nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định việc duy trì và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại là điều cần thiết và nhấn mạnh rằng các bên liên quan, bao gồm cả Lebanon, phải tuân thủ thỏa thuận này một cách nghiêm túc. Về an ninh hàng hải, ông Macron đặc biệt yêu cầu khôi phục tự do lưu thông tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tổng thống Pháp nhận định khu vực này phải được “mở cửa trở lại vô điều kiện, không kiểm tra hay thu phí và trong thời gian sớm nhất”.

Theo giới phân tích, động thái này phản ánh nỗ lực của Paris trong việc duy trì đối thoại ngoại giao, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc gần đây không đạt tiến triển rõ rệt và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.