Iran tuyên bố sẽ chỉ đàm phán theo luật pháp quốc tế

"Chúng tôi đã nêu rõ các điều kiện ngừng bắn và vẫn cam kết thực hiện chúng. Những yêu cầu quá đáng của Mỹ đã ngăn cản việc đạt được một thỏa thuận. Iran sẽ chỉ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc điện đàm với ông Macron.

“Việc đe dọa eo biển Hormuz sẽ gây ra những hậu quả trên diện rộng cho thế giới”, ông Pezeshkian nói thêm, đề cập đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump về việc phong tỏa các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Trước đó cùng ngày, Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh báo rằng Tehran có thể sử dụngcác năng lực và chiến thuật quân sự mới nếu xung đột tiếp diễn. Ông Mohebi cũng cho biết Iran sẽ áp dụng “các hình thức tác chiến mới” khiến các đối thủ ít có khả năng đáp trả.