中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố sẽ chỉ đàm phán theo luật pháp quốc tế

Thứ Ba, 06:46, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những yêu cầu vô lý của Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

"Chúng tôi đã nêu rõ các điều kiện ngừng bắn và vẫn cam kết thực hiện chúng. Những yêu cầu quá đáng của Mỹ đã ngăn cản việc đạt được một thỏa thuận. Iran sẽ chỉ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc điện đàm với ông Macron.

iran tuyen bo se chi dam phan theo luat phap quoc te hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP

“Việc đe dọa eo biển Hormuz sẽ gây ra những hậu quả trên diện rộng cho thế giới”, ông Pezeshkian nói thêm, đề cập đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump về việc phong tỏa các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Trước đó cùng ngày, Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh báo rằng Tehran có thể sử dụngcác năng lực và chiến thuật quân sự mới nếu xung đột tiếp diễn. Ông Mohebi cũng cho biết Iran sẽ áp dụng “các hình thức tác chiến mới” khiến các đối thủ ít có khả năng đáp trả.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian Mỹ thỏa thuận hòa bình đàm phán Mỹ Iran luật pháp quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ