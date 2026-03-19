  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Pháp lên án gay gắt cuộc tấn công vào bệnh viện tại Kabul

Thứ Năm, 11:06, 19/03/2026
VOV.VN - Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một bệnh viện ở thủ đô  Kabul của Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. 

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế là hành động “không thể chấp nhận được” và vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân đạo Quốc tế. Paris cho biết các báo cáo xác nhận vụ không kích đã gây ra tổn thất lớn về người, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế là hành động “không thể chấp nhận được”. Ảnh: Reuters

Pháp nhấn mạnh theo các Công ước quốc tế, bệnh viện và các cơ sở y tế phải là “vùng bất khả xâm phạm” trong mọi cuộc xung đột. Việc tấn công vào nơi chữa trị cho những người yếu thế nhất là một tội ác cần được làm rõ. Paris kêu gọi mở một cuộc điều tra minh bạch để xác định trách nhiệm của các bên liên quan và đưa những “thủ phạm” ra ánh sáng. Chính phủ Pháp cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và khẳng định sự ủng hộ đối với các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực duy trì hệ thống y tế mong manh tại Afghanistan.

Vụ tấn công tại Kabul diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan cực kỳ bất ổn. Hành động này không chỉ gây tổn thất về người mà còn làm tê liệt khả năng tiếp cận y tế của hàng ngàn người dân trong khu vực, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Pháp Afghanistan Kabul xung đột vụ tấn công đẫm máu
Pháp sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz trong bối cảnh đang diễn ra giao tranh ác liệt. 

Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn
VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng
VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

