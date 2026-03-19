Pháp lên án gay gắt cuộc tấn công vào bệnh viện tại Kabul

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế là hành động “không thể chấp nhận được” và vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân đạo Quốc tế. Paris cho biết các báo cáo xác nhận vụ không kích đã gây ra tổn thất lớn về người, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Pháp nhấn mạnh theo các Công ước quốc tế, bệnh viện và các cơ sở y tế phải là “vùng bất khả xâm phạm” trong mọi cuộc xung đột. Việc tấn công vào nơi chữa trị cho những người yếu thế nhất là một tội ác cần được làm rõ. Paris kêu gọi mở một cuộc điều tra minh bạch để xác định trách nhiệm của các bên liên quan và đưa những “thủ phạm” ra ánh sáng. Chính phủ Pháp cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và khẳng định sự ủng hộ đối với các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực duy trì hệ thống y tế mong manh tại Afghanistan.

Vụ tấn công tại Kabul diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan cực kỳ bất ổn. Hành động này không chỉ gây tổn thất về người mà còn làm tê liệt khả năng tiếp cận y tế của hàng ngàn người dân trong khu vực, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.