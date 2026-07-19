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Tây Ban Nha: Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng tại Aragon

Chủ Nhật, 09:36, 19/07/2026
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VOV.VN - Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở Đông Bắc Tây Ban Nha.

Tính đến chiều ngày 18/7, theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 ha rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu.

tay ban nha chay lon thieu rui hon 15.000 hecta rung tai aragon hinh anh 1
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại Tây Ban Nha đã vượt quá 72.000 ha. Ảnh: Reuters

Mặc dù quy mô tàn phá tăng mạnh, hơn 3.000 ha so với mức 12.000 ha của ngày hôm trước, công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan đầu tiên. Bộ trưởng Môi trường vùng Aragon cho biết đám cháy hiện đã ngừng tiến triển nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc.

Trước đó, các đợt gió liên tục đổi hướng dữ dội đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực của các chiến sĩ cứu hỏa. Để khống chế hiện trường, một lực lượng hiệp đồng quy mô lớn đã được triển khai gồm hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp.

Thảm kịch tại Aragon là minh chứng cho thấy Tây Ban Nha đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu. Ngay trước vụ cháy này, vào ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác tại vùng Andalusia, ở miền nam đất nước, đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi 7.000 ha. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại quốc gia này đã vượt quá 72.000 ha. Tình trạng này nối tiếp một năm 2025 đen tối nhất trong lịch sử gần đây, khi Tây Ban Nha mất hơn 393.000 ha rừng vì hỏa hoạn, chiếm tới một phần ba tổng diện tích bị cháy của toàn châu Âu.

Dù tình hình tại Aragon tạm thời được kiểm soát, áp lực đối với lực lượng cứu hỏa vẫn cực kỳ căng thẳng. Nguy cơ thiên tai tiếp tục đè nặng khi Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ ba ngay từ đầu tuần tới. Với dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40°C trên diện rộng và có nơi cục bộ lên tới 45°C, các cơ quan chức năng lo ngại điều kiện thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục làm bùng phát thêm nhiều thảm họa cháy rừng mới trong suốt mùa hè năm nay.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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